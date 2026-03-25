Me embarazó y ahora me niega | Programa del 25 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

A Angélica la tratan como empleada doméstica, aunque llegó a casa de Carmen como la novia de su hijo Gabriel. Ahora que Gabriel conoció a Lucía, ya no quiere nada con Angélica, pero ella ya está embarazada. Ahora Carmen será abuela con dos ‘nueras’ diferentes. Gabriel y Carmen quieren a Angélica fuera de sus vidas, mientras que Lucía se siente traicionada por toda la familia de Gabriel. ¿Hasta dónde llegará el triángulo amoroso?