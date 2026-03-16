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Me enamoré de una ratera | Programa del 16 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

Diana y Brian roban por diversión, pero sus mamás están hartas y la feliz pareja podría encontrarse con la justicia. ¿Enfrentarán las consecuencias?

Brian asegura que él y su novia Diana roban por diversión y ambos piden que no los etiqueten como rateros. Lorena, mamá de Brian, no se explica cómo su hijo se pudo convertir en un mañoso y le exige a Diana que salga de su casa, pues no piensa encubrir ladrones. A Diana la ‘echarán de cabeza’ su mamá y su compañero de trabajo, quienes han pagado por las fechorías de Diana.

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