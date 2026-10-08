Mi exsuegra regentea a su hija | Programa del 8 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Jonathan acusa a su ex de robarle sus muebles, pero la mamá de ella asegura que no robó nada y le cuestiona a él sobre su paradero, pues está desaparecida. Tras las investigaciones de Rocío, Romina entra a la clínica de emociones y revela toda la verdad; según ella, fue obligada por su mamá y su hermana. Además de que la mamá de Jonathan condena las acciones de la mamá de Romina, el testimonio de Erick terminará de poner a cada quién en su lugar.