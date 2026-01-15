inklusion logo Sitio accesible
Mi hermano perdió a mi madre | Programa del 15 de enero 2026 de Acércate a Rocío

Daniel sospecha de su hermano y su cuñada, pues aunque no hay pruebas, ellos aseguran que su madre se perdió en la playa hace diez años. ¿Qué esconderán?

Según Daniel, Rafael no le explica claramente qué fue lo que sucedió y ya pasaron más de diez años para localizarla. ¿Le estará escondiendo algo? ¿Existen actas o documentos por desaparición? Antes de que Rafael y Daniel se enfrenten, el sobrino de Daniel hará un fuerte confesión que marcará el rumbo de la historia en Acércate a Rocío.

