Mi hermano perdió a mi madre | Programa del 15 de enero 2026 de Acércate a Rocío

Según Daniel, Rafael no le explica claramente qué fue lo que sucedió y ya pasaron más de diez años para localizarla. ¿Le estará escondiendo algo? ¿Existen actas o documentos por desaparición? Antes de que Rafael y Daniel se enfrenten, el sobrino de Daniel hará un fuerte confesión que marcará el rumbo de la historia en Acércate a Rocío.