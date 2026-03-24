Mi hijo es mantenido y mujeriego | Programa del 24 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

Cristina está harta de que su hijo meta a tantas mujeres en su casa y ahora quiere correrlo con todo y la mujer que embarazó. Antonio advierte que no lo pueden correr de su casa, pues su padre le dijo que era suya. Jessica espera un hijo de Antonio y viven en casa de Cristina, y aunque tienen una mala relación. Jessica no tiene planes de salirse de ahí. Antonio recibirá un par de visitas inesperadas y se dará cuenta de las consecuencias de sus actos.