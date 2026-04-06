Mi mamá le pone casa a la otra | Programa del 6 de abril 2026 de Acércate a Rocío

Alexis está muy indignado con su papá, pues planea meter a su amante donde vive él, su mamá y el resto de su familia. Por su parte, Manuel se siente orgulloso de que su esposa acepte que él tiene una amante. Después de escuchar las reflexiones de Rocío, Sandra revela que no se siente cómoda con la idea de compartir la cama con su esposo y su amante. La suegra de Alexis llegará para poner orden, pues el techo que quiere compartir Alexis con su amante, le pertenece a la mamá de Sandra.