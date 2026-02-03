inklusion logo Sitio accesible
¡En su casa, en su cama y con su hermana! Miguel fue infiel con su cuñada y Diana no se guarda nada

Miguel se metió con su cuñada y está arrepentido, pero Diana se niega a perdonarlo. ¿Encontrará los argumentos para conseguir el anhelado perdón?

Miguel se metió con la hermana de Diana, su mujer, y ahora está muy arrepentido y confiesa que le tiene mucho coraje a Sara porque sólo llegó a destruir su relación con Diana, quien no lo baja de poco hombre. Miguel quiere el perdón de Diana y no le parece que ella no vea lo bueno que él ha hecho por ella. Miguel asegura que no siente nada por Sara y teme porque Diana le quite a su hijo. ¿Conseguirá el perdón de Diana?

