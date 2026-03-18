¿Será su ex? Mireya asegura que recibe fuertes mensajes y tomará medidas

Mireya está aterrada y desesperada, pues ha recibido fuertes mensajes y advertencias donde le dicen que ‘si no será para él, no será para nadie más’. Mireya sospecha que su exnovio le envía esos mensajes, pues no la ha superado y está aferrado a que regrese con él. Mireya terminó con su novio tras descubrir una infidelidad y ahora está dispuesta a tomar acciones legales, pues se siente amenazada. Incluso, ya le han vandalizado su auto y teme por su vida.