¡Que le regrese a su hija! Miriam acusa al ex de su hija de llevársela y esconderla

Miriam, mamá de Romina, asegura que ni su hija ni ella son rateras y que no robaron los muebles de Jonathan. Advierte que no permitirá que la sigan señalando de un crimen que no cometió. Al contrario, le pide a Jonathan que le diga el paradero de su hija. Sin embargo, Rocío la desmiente y le asegura a Miriam que ella sabe dónde está su hija. ¿Por qué Miriam quiere inculpar a Jonathan?