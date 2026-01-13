"¡Tengo derecho a vivir!”, A Nancy la despojaron de su negocio de comida por una compleja enfermedad
¡Quiere recuperarlos! Nancy asegura que, tras sufrir una compleja enfermedad, la despojaron de sus negocios de comida que atendió por más de 10 años.
Por problemas de salud, Nancy tuvo que alejarse del calor de las cocinas y poco a poco la desplazaron de su actividad económica. Ella sólo quiere sentirse útil, pero ya perdió sus negocios de comida y pide apoyo de la clínica de emociones para recuperarlos. ¿Su nuera será la única responsable de haberlo perdido todo?