¡Siente asco! Natalia revela que su exnovio violento la está siguiendo

Natalia, exnovia de Josué, entra a la clínica de emociones confesando sentirse preocupada y asqueada de enterarse que Josué le está haciendo a Ximena lo mismo que a ella. Además, revela que ya tomó acciones legales contra él, pues descubrió que desde hace meses la está acechando. Natalia contará detalles de episodios violentos que vivió con Josué.