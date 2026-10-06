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¡Siente asco! Natalia revela que su exnovio violento la está siguiendo

Natalia revela que su exnovio violento, quien ahora está violentando a su nueva novia Ximena, la está siguiendo; por lo que ya tomó acciones legales.

Natalia, exnovia de Josué, entra a la clínica de emociones confesando sentirse preocupada y asqueada de enterarse que Josué le está haciendo a Ximena lo mismo que a ella. Además, revela que ya tomó acciones legales contra él, pues descubrió que desde hace meses la está acechando. Natalia contará detalles de episodios violentos que vivió con Josué.

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