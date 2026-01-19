“Estaba enfermo, no sabía lo que hacía”, Noé quiere recuperar los años que perdió con su hija por sus adicciones
Antes de encarar a Brandon por los malos tratos hacia Maradhi, Noé explica que está muy arrepentido por lo que les hizo a su esposa y a su hija. ¿Podrá recuperar el tiempo?
Noé se reencuentra con su hija Maradhi en la clínica de emociones y cuenta su testimonio del por qué maltrató en su momento a su esposa. Ahora, se dice arrepentido y asegura que quiere recuperarlas. Al enterarse de los malos tratos que recibe su hija, arremete fuerte contra Brandon.