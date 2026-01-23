"¡Tengo necesidades!”, Norma acepta que escondió a su hijo para que no la dejara su pareja
La pareja de Norma le advirtió que no quería salir con alguien que tuviera hijos, así que lo escondió para satisfacer sus necesidades. ¿Podría perder a su hijo Mateo?
Todo comenzó cuando Norma se embarazó de alguien cinco años menor. Luego quiso rehacer su vida y tomó decisiones cuestionables. Norma acepta que sí tiene escondido a su hijo, pero no considera que sea algo malo. ¿Por qué lo ocultó? Norma revela que lo hizo porque su pareja le advirtió que no quería una mujer con hijos; así que se le ocurrió dárselo a su papá para que lo cuidara, pero él no aceptó. Ahora, el papá de Norma quiere saber de él, pero no está dispuesta a darle información de su paradero.