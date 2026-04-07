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¡Va con todo! Omar advierte a Perla que peleará por la custodia de su hijo

Omar advierte que peleará contra Perla por la custodia de su hijo y asegura que ella y su papá recibirán su merecido. ¿Hace bien al buscar venganza?

Omar, papá del hijo de Perla, asegura que el verdadero culpable de las malas decisiones de Perla, es su papá. Asegura que la descubrió siéndole infiel por un intercambio de mensajes. Ahora, Omar advierte que peleará por la custodia de su hijo porque considera que Perla no puede cuidar a su hijo. Además, revela que buscará que Perla y su papá reciban su merecido.

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