¡Va con todo! Omar advierte a Perla que peleará por la custodia de su hijo

Omar, papá del hijo de Perla, asegura que el verdadero culpable de las malas decisiones de Perla, es su papá. Asegura que la descubrió siéndole infiel por un intercambio de mensajes. Ahora, Omar advierte que peleará por la custodia de su hijo porque considera que Perla no puede cuidar a su hijo. Además, revela que buscará que Perla y su papá reciban su merecido.