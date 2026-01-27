¡Salió peor! Osvaldo le ofreció empleo a Andros, pero no quiso trabajar

Osvaldo, hermano de Yessenia, le ha ofrecido trabajo a Andros, su cuñado, con la finalidad de que obtenga un ingreso estable. Sin embargo, Andros rechazó el empleo que Osvaldo le ofreció y ahora cuenta que Andros le ha pedido dinero. El gran problema es que el dinero lo pidió para cubrir gastos de su hijo, pero en realidad el dinero tuvo otro destino. Ahora, Andros piensa en enseñar a cantar a su hijo para que también sea trovador.