"¡Tiene mamitis!”, Pamela acusa a su esposo de mantener a su mamá y no llevar dinero suficiente a su casa
Pamela, esposa de Donovan, revela que no han inscrito a su hijo en maternal porque no tienen dinero. Aunque los problemas económicos llegaron cuando Donovan empezó a mantener a su mamá por culpa de la infidelidad de su padre, Pamela no tiene planes de emplearse. Entre otras cosas, Pamela acusa a Donovan de tener mamitis.