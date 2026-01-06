inklusion logo Sitio accesible
“Mi papá no quiso enseñarle el celular a mi mamá"

Paola, hija de Erica y Pedro, quiere que sus papás se divorcen porque su relación ya no es sana.

Paola quiere que sus papás se divorcien porque han llegado a un grado de violencia ya que se han quemado sus pertenencias además de que su padre le fue infiel a su mamá con otra persona.

