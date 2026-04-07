¡Confesó! Perla ayudó a su novio a robarle a su propia familia

Luego de ser acusada por su papás y su hermano de tomar malas decisiones, Perla entra a la clínica de emociones y explica cómo fue que se quedó con la patria potestad de su hijo; la pareja de Perla lleva una vida cuestionable y ha tenido problemas con la ley. Perla confiesa que ella le ayudó a su pareja a robarle a su propia familia. ¿Por qué se convirtió en delincuente?