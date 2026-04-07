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¡Confesó! Perla ayudó a su novio a robarle a su propia familia

Perla confiesa que ella fue la autora intelectual del crimen que cometió su pareja robándole dinero a su propia familia. ¿Será que se arrepiente de lo que hizo?

Luego de ser acusada por su papás y su hermano de tomar malas decisiones, Perla entra a la clínica de emociones y explica cómo fue que se quedó con la patria potestad de su hijo; la pareja de Perla lleva una vida cuestionable y ha tenido problemas con la ley. Perla confiesa que ella le ayudó a su pareja a robarle a su propia familia. ¿Por qué se convirtió en delincuente?

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