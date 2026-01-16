Por resentida quiere destruirme | Programa del 16 de enero 2026 de Acércate a Rocío

Un terrible accidente terminó con la vida de la mujer de Ricardo, pero su verdadera pesadilla comenzó cuando Linda, quien fuera su cuñada, se obsesionó con él al grado de decirle al hijo de Ricardo que ella es su mamá. El resentimiento de Linda ha sido tal que impidió que Gabriela y Ricardo escribieran una nueva historia de amor juntos. ¿Linda entenderá que su lugar no es al lado de Ricardo?