Anda con mi mujer y es amante de mi hija | Programa del 24 de enero 2026

En la emisión de este 24 de enero de 2026 de Acércate a Rocío al Límite, Carlos enfrenta una situación que lo tiene al borde del colapso: está cansado de que su esposa Úrsula, de 40 años, y su hija Ana, de 20, se enfrenten por el mismo hombre. El conflicto estalla cuando Ana le confiesa a su padre que su madre mantiene una relación con Óscar, el mismo hombre con el que ella estaba saliendo y a quien conoció en el gimnasio. Lo que nadie imaginaba es que Úrsula también conoció ahí a Óscar, a quien buscó tras atravesar problemas íntimos con Carlos. ¿Podrá esta familia recomponer sus lazos o el escándalo terminará por separarlos?