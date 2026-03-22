Mi hermana destruyó a mi familia | Programa del 21 de marzo 2026

En la emisión de hoy de Acércate a Rocío al Límite, Sofía pide que su papá arregle la situación en su familia, pues hace un año decidió traer a vivir a su casa a su otra hija, María, fruto de su primera pareja. Actualmente, los padres discuten constantemente por culpa de ella, y por ella misma se ha destruido la relación entre hermanos, debido a sus intrigas. ¿Qué pasó realmente?. descubre el desenlace de esta historia.

