Mi tío resultó ser mi papá | Programa del 22 de diciembre de 2025

La vida de Isabel se quebró en segundos cuando una sorpresa terminó revelando lo impensable: el hombre al que siempre llamó tío, Carlos, era en realidad su padre biológico. Detrás de esa verdad hay una historia marcada por una separación, soledad, decisiones equivocadas y un pacto de silencio que involucró a Ana, Máximo y a Emilio, quien cargó con el secreto durante 20 años.