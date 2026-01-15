¿Le harán justicia a su madre? Tras un bochornoso conato de bronca, Rafael confiesa lo que hizo con su madre

Rafael, quien diez años atrás habría perdido a su madre en la playa, se presenta en la clínica de emociones y su hermano Daniel pierde los estribos. Ante la bochornosa situación, Rocío ‘le lee la cartilla’ a Rafael, quien pide poner las cosas en claro. Daniel advierte que tomará acciones legales contra su hermano por haber ocultado su fallecimiento.