¡Ya ni la friegan! Raquel condena a la mamá de la ex de su hijo por esconderla

Raquel, la mamá de Jonathan, asegura que su hijo no hizo más que mantener a una ladrona que se esconde atrás de su madre. Además, Raquel no puede creer que Romina esté desaparecida y pide que le digan la verdad sobre los muebles de su hijo que se llevaron. Para Raquel, la mamá de Romina le está dando un pésimo ejemplo al permitirle que robe y esconderla. ¿Hizo bien Raquel al permitirle a su hijo que se hiciera novio de Romina pese a que no la aprobaba?