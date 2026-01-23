¡No lo ha visto en años! Raúl se ha desentendido de su hijo Mateo y ahora lo quiere recuperar
Aunque asegura que se ha hecho cargo de la manutención de su hijo Mateo, Raúl no lo ha visto en años. ¿Será prudente que se lo lleve a vivir con él?
Raúl, el padre del hijo de Norma, se presenta en la clínica de emociones y revela que no ha visto a Mateo en cuatro años y sólo se ha preocupado por darle manutención. Entre otras cosas, Raúl se entera que su hijo no va a la escuela y asegura que pretende llevarse a Mateo a vivir con él.