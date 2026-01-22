¡Lo tranzaron! Raúl quiso comprar boletos en reventa y le vieron la casa

Raúl fue cliente de Vianey y Monserrat, pero la segunda ocasión que les compró boletos, fue defraudado. Ahora, advierte que llegará hasta las últimas consecuencias por el fraude que le hicieron. ¿Qué problemas podrían enfrentar Vianey y Monserrat? Esto es lo que dicen los expertos de la clínica de emociones.