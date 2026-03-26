¡El hijo de Raúl no da la cara por miedo a represalias por haber embarazado a Dulce!

Raúl, el papá de Leo, quien embarazó a Dulce, entra a la clínica de emociones para dar la cara por su hijo. Asegura que ya habló con él y se hará responsable de los gastos y toda la situación. Raúl cuenta que se enteró de todo por los rumores en la colonia. Leo no terminó la escuela y, ahora que será padre, trabajará con Raúl. Ahora, Leo podría enfrentar problemas con la ley por todo lo que sucedió con Dulce.