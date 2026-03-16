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¡La corrió por ratera! Rebeca revela que su hija ha robado en su casa

La hija de Rebeca ha robado desde pequeña y, en su momento, pensó en aplicarle severos correctivos; pero no lo hizo y ahora la corrió de su casa.

Rebeca entra a la clínica de emociones para ventilar que corrió a su hija Diana por ratera. Rebeca, quien tuvo que sacar adelante sola a su hija, cuenta que su hija robaba desde niña y en su momento pensó en tomar severos correctivos, pero no lo hizo. Diana queda completamente expuesta luego de que Rocío muestra videos donde comete sus fechorías.

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