Revendió boletos y se hace la difunta | Programa del 22 de enero 2026 de Acércate a Rocío
La hermana de Vianey comete fraude revendiendo boletos para conciertos y, para esconderse de la justicia, fingió su muerte. Ahora, uno de sus clientes podría hacerla pagar por sus actos.
Por necesidad, Vianey comenzó a revender boletos con su hermana Monserrat, quien decidió cometer fraude. Hasta ahora, Monserrat ha logrado salirse con la suya en varias ocasiones y Vianey, su hermana menor, tiene miedo de que la próxima vez sea la última. ¿Qué le podría suceder a Monserrat de seguir por ese camino tan cuestionable? Una persona muy cercana a ellas tratará de hacerlas entrar en razón, sobretodo a Monserrat, quien podría enfrentar a la justicia.