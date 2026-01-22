Revendió boletos y se hace la difunta | Programa del 22 de enero 2026 de Acércate a Rocío

Por necesidad, Vianey comenzó a revender boletos con su hermana Monserrat, quien decidió cometer fraude. Hasta ahora, Monserrat ha logrado salirse con la suya en varias ocasiones y Vianey, su hermana menor, tiene miedo de que la próxima vez sea la última. ¿Qué le podría suceder a Monserrat de seguir por ese camino tan cuestionable? Una persona muy cercana a ellas tratará de hacerlas entrar en razón, sobretodo a Monserrat, quien podría enfrentar a la justicia.