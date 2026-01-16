"¡Apedreaba mi casa!”, Ricardo acusa a Linda de acosarlo y de querer arruinarlo
Tras el accidente que lo enviudó y le cambió la vida, Ricardo sintió el apoyo de su cuñada Linda, pero ella se aprovechó y busca destruirlo. ¿Por qué lo hace?
Ricardo sentencia que Linda es una resentida que no entiende que él sólo quiere rehacer su vida, pues ella sólo se empeña en destruirlo. Además, advierte que ya está cansado de que lo acosen y no está dispuesto a permitir que le arruinen la vida. Todo comenzó cuando Ricardo enviudó tras un lamentable accidente.