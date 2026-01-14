inklusion logo Sitio accesible
¡Lo recibieron a gritos! Roberto no quiere perdonar a Roxana, pero no se imaginaba que Sofía se enterara de la verdad

Roberto no piensa perdonarle la infidelidad a Roxana y, mientras él presume mantener a dos familias, su hijastra Sofía sufre pues creyó que él era perfecto.

Roberto tiene otra familia porque así fue educado y, mientras él cumpla con ambas, pide que nadie le diga nada. Especialmente le pide a Roxana que no se queje, pues no le ha fallado en dos años y además, quiere a Sofía como si fuera su propia hija. Roberto no contaba con que su hijastra Sofía se enterara de que tiene otra familia en Pachuca. ¿Perdonará a Roxana? ¿Sofía lo perdonará a él?

