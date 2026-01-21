¿Debería trabajar aunque no tenga la necesidad? Roberto tiene una hija y la mantiene con el dinero de su mamá

La historia de Roberto y Azul nació en un entorno muy complicado por temas de edad, pero su relación se complicaría aún más con el paso del tiempo. Luego de que se separaron Azul y Roberto, él no entiende por qué lo llaman irresponsable si a su hija no le falta nada y asegura que no es un inútil, como lo llama su pareja Azul; sólo está preparándose para algo mejor. Además, advierte que, si Azul no quiere regresar con él, pedirá la custodia de su hija.