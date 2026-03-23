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¿Rocío tiene permiso de su hija para maltratar a sus nietos?

Rocío, la mamá de Brenda, culpa a su pareja de la terrible infancia que vivió su hija y se siente juzgada por su consuegra quien dice que maltrata a sus nietos.

Rocío, la mamá de Brenda, llega a la clínica de emociones y niega haberla educado a golpes, pero revela que su pareja fue muy violento con ellas; Brenda lo confirma y confiesa que ella fue violentada por su papá. Rocío relata su dinámica familiar: cuida a sus nietos mientras su hija y su yerno trabajan; pero se siente juzgada por su consuegra, quien la acusa de maltratarlos. Brenda cree que su mamá sí puede violentar a sus hijos para educarlos.

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