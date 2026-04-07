¿La educó o la consintió? Rodrigo asegura ser un padre ejemplar para proteger a su hija

Rodrigo, esposo de Zoila, asegura que siempre ha sido un padre ejemplar, pero tiene problemas con su esposa porque Zoila siempre discutía con su hija. Perla, su hija, no terminó la preparatoria porque ‘metió la pata’ y Zoila asegura que Rodrigo la ‘alcahueteó'. Rodrigo cuenta que los problemas con Zoila crecieron cuando él la llevó a interrumpir su embarazo. Incluso, después de que Perla se independizó, Rodrigo sigue apoyándola. ¿Debería ser más firme con su hija?