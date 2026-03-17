¡Que no la engaña! La esposa de Román jura que él tiene algo con su tía
La esposa de Román lo acusa de ver a su tía con morbo y él le pide que haga ejercicio y se vista más provocativa, pero él asegura que no hay nada entre ellos.
La esposa de Román cree que la engaña con su tía, pero él asegura que es un mal entendido: le pidió que lo entrenara pues es muy fit y tiene muy buen cuerpo. ¡Román quiere que a su mujer le quede claro que no la está engañando! Asegura que su esposa le tiene envidia a su tía y le pide a su mujer que haga un poco de ejercicio y se vista más provocativa, mientras Sonia acusa a Román de ver a su tía con morbo y deseo. ¿Será?