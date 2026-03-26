¡Rosalba cancelará la fiesta de XV Años de su hija porque se embarazó!

Rosalba tiene pagada la fiesta de XV Años de su hija y le salió con su ‘domingo 7'. Ahora, advierte que cancelará el festejo aunque se haya gastado todo su dinero, pues se siente destrozada. Cuenta que se enteró del embarazo de su hija en la prueba del vestido y revela que se gastaron 120 mil pesos en la fiesta de Dulce, quien había sido una hija ejemplar. Por el momento, Dulce está castigada y ya sacó de la escuela porque “ya se le ve la barriga”.