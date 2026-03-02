¡Rosario se le fue encima a su cuñado cuando lo vio con otra que no era su hermana!

La incómoda situación sucedió porque una vecina le avisó a Rosario que su cuñado estaba con una chica, así que fue a buscarlo para tomar un video y mostrarle a su hermana. ¿Qué podía hacer Rosario si vio a su cuñado muy acaramelado de un tipa? ¡Se le fue encima! Lo peor es que el cínico de su cuñado, en lugar de aceptar su error, quiere hacer sentir culpable a Rosario de que se rompió el tobillo. Y el problema no ha pasado; si de por sí no le caía bien, ahora Rosario lo odia y asegura que no se lo perdonará. ¿Será que su cuñado sale con otras mujeres? ¿Quién debe cubrir los gastos de su lesión?