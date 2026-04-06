¡O se acoplan o se acoplan! Roxana advierte que no dejará de ser la amante de Manuel

Roxana es amante de Manuel y le pide a sus hijos que sean maduros y acepten la relación que tiene con su padre, tal como lo ha hecho su propio hijo. Roxana niega ser ‘la otra’ pues la esposa de Manuel acepta su relación. El hijo de Manuel pierde los estribos al escuchar la versión de Roxana, quien asegura que Sandra tomó bien que ella sería la amante de su esposo. Roxana revela que Manuel le dijo que le compraría un departamento. Manuel hace lo posible porque todos acepten su ‘plan ideal’.