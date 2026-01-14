“Desafortunadamente, tomé de más”, Roxana se metió con el novio de su hijo y pide que la comprendan
Roxana no niega que se metió con el novio de su hija, pero pide que él también se haga responsable de lo que sucedió, pues ella no estaba en sus cinco sentidos.
Roxana se arrepiente mucho de lo que hizo, pero le pide a su hija que entienda que no se encontraba en sus cinco sentidos. A partir de este grave ‘error’, la familia de Roxana se cae a pedazos y Roberto, su pareja, la quiere correr de la casa. Sin embargo, Roxana pide que Eduardo, el novio de su hija, se haga responsable de lo que hicieron, pues no es la única culpable.