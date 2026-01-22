¿Heredó la ‘maña’ a sus hijas? Rubén fue carterista y ahora su hija defrauda revendiendo boletos
Tras pasar un largo tiempo en prisión por carterista, Rubén se reencuentra con sus hijas, quienes realizan fraudes revendiendo boletos. ¿Las malas ‘mañas’ se heredan?
Rubén, el papá de Vianey y Monserrat, se reencuentra con sus hijas en la clínica de emociones y, roto en llanto, confiesa que le duele enterarse de lo que están haciendo sus hijas. Rubén era carterista y pagó las consecuencias con años de prisión. ¿Él será el verdadero culpable de las actividades ilícitas de Monserrat?