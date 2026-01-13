¡Said revela que Frida fue infiel con su cuñado y Teresa pierde los estribos!

Said entra a la clínica de emociones para demostrar que Frida, su ex, se besa con David, cuñado de Frida. Mientras Teresa le pedía a David que le quitara el negocio de comida a Frida para regresárselo a su suegra, David argumentaba que no se lo quitaba para que se ayudara con los gastos escolares. Al enterarse de todo, la reacción de Teresa no se hizo esperar y se le fue con todo a su hermana Frida. ¿Qué pasará con los negocios de Nancy? ¿Teresa terminará su relación con David?