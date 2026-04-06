¡Se derrumbó la mentira! Sandra no quiere compartir cama con su esposo y su amante
Aunque Sandra estaba segura de no tener problema con que su esposo tenga amante, confiesa que no se siente cómoda con compartir cama con la amante de su esposo.
Sandra asegura que, mientras su esposo no abandone la responsabilidad que tiene con su familia, ella no tienen problema en que tenga amante. Por otro lado le pide a sus hijos que entiendan: no se rompe una familia, sólo se hace más grande. Si a Sandra no le afecta que su marido tenga amante, ¿por qué a ellos sí les importaría? Sandra acepta ser sumisa y haber estado sometida durante casi veinte años. Después de los cuestionamientos de Rocío, Sandra revela que no se siente cómoda con la idea de compartir cama con su esposo y la amante de él; confiesa que su esposo le ha advertido que podría quitarle las pollerías.