Las inseguridades del hijo de Sara los podrían meter en serios problemas
Sara está muy preocupada por las inseguridades de su hijo y, como no ha hecho nada al respecto, ambos podrían sufrir consecuencias ante la justicia.
Sara, mamá de Carlos, está muy preocupada por su hijo, quien tiene serios problemas de inseguridad y ha cometido fatales actos con tal de tener un romance con Mireya, quien lo ve como un amigo. Ahora, Sara y Carlos podrían enfrentar serios problemas legales. ¿Qué decisión debe tomar Sara por el bien de su hijo?