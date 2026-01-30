A Saúl lo cacharon siendo infiel y culpa a su hijo que fue de ‘chismoso’
¡Sólo quería satisfacer sus necesidades! A Saúl lo cachó su hijo siendo infiel en el negocio familiar, pero él asegura que eso no fue lo grave, sino cómo lo contó su hijo a su mamá.
¿No cubría sus necesidades? Saúl asegura que el problema no fue su infidelidad, sino cómo lo contó el metiche de su hijo y le advierte que deje de andar de chismoso. Saúl revela que fue infiel porque en su casa no cubría sus necesidades de hombre. ¿Cómo se organizarán Saúl y su esposa en el negocio de comida?