"¿Querías andar de ‘facilota’?”, Sofía arremete contra su mamá tras meterse con su novio
Sofía no está dispuesta a perdonar a su mamá, pues se metió con su novio; por lo pronto, ya le contó todo a su padrastro y quiere que se vaya de su casa.
Sofía no entiende cómo su mamá pudo meterse con su novio Eduardo y no está dispuesta a perdonarle tal falta; revela que le tuvo que contar todo a Roberto, pues aunque no es su verdadero padre, lo ve como una figura paterna. Ahora, Sofía le envía un contundente mensaje a su mamá y le exige que se vaya de su casa por andar de ‘facilota’.