¿Hay gato encerrado? Sonia sospecha que su esposo y su tía se acuestan

Sonia descubrió que su esposo y su tía se están mensajeando y eso la hace pensar que la engañan; ¡están entrenando juntos y Sonia no lo sabía! Ahora, Sonia quiere llegar al fondo del asunto y saber si se están acostando. Aunque Sonia no anda checando a su esposo, descubrió los comprometedores mensajes y desde entonces no tiene paz. Al enfrentar a su marido y a su tía, le dijeron versiones diferentes.