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¿Hay gato encerrado? Sonia sospecha que su esposo y su tía se acuestan

Sonia no está tranquila desde que descubrió que su esposo y su tía se mensajean y ahora quiere saber si se están acostando. ¿Será paranoia o habrá algo?

Sonia descubrió que su esposo y su tía se están mensajeando y eso la hace pensar que la engañan; ¡están entrenando juntos y Sonia no lo sabía! Ahora, Sonia quiere llegar al fondo del asunto y saber si se están acostando. Aunque Sonia no anda checando a su esposo, descubrió los comprometedores mensajes y desde entonces no tiene paz. Al enfrentar a su marido y a su tía, le dijeron versiones diferentes.

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