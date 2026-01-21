inklusion logo Sitio accesible
Su mamá crio a un inútil | Programa del 21 de enero 2026 de Acércate a Rocío

Azul dejó a Roberto porque él vive de su mamá, quien está dispuesta a resolverle la vida, pero la mamá de Azul quiere que lo perdone y regrese con él. ¿Debería hacerlo?

Azul asegura que Roberto, María y su mamá se aliaron para obligarla a que regrese con él y se comporte como la ama de casa y esposa que los tres desean. Pero Azul tiene otros planes. La situación de Azul se complicó luego de que decidiera dejar a Roberto porque él no hace nada de su vida. Ahora, Roberto amenaza con pedir la custodia de su hija, pero una persona importante de Azul le mostrará su apoyo incondicional.

