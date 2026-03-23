Su mujer lo mangonea | Programa del 23 de marzo 2026 de Acércate a Rocío
Elena asegura que Brenda maltrata y mangonea a su hijo, pero Brenda niega maltratarlo; sólo lo corrige cuando se lo merece y cuando no le hace caso.
Elena está preocupada porque su hijo es maltratado y humillado en la familia que él formó, pero Benjamín la culpa porque él sufrió violencia desde la infancia, desde que Elena lo abandonó. Brenda no quiere que Elena se acerque a Benjamín por lo que le hizo en la infancia y niega maltratarlo. El papá de Benjamín ofrecerá disculpas por sus malas conductas. ¿Estará arrepentido realmente? ¿Será sincero? ¿Lo perdonarán?