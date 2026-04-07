Su vida, sus decisiones | Programa del 7 de abril 2026 de Acércate a Rocío

La hija de Zoila va por la vida tomando malas decisiones, al grado que decidió juntarse con un ratero. Aunque Zoila ya está cansada de la situación, el papá de su hija asegura que seguirá protegiéndola. El hermano de Perla revela que su papá siempre la consintió y concluye que ella es así por culpa de su papá. ¿Perla logrará recapacitar en la clínica de emociones?