“Si ella no me da dinero no podrá ver a mi hija": Tamara pone condiciones para que su exsuegra pueda convivir con su nieta

Tamara sostiene que su exsuegra siempre la maltrató y se metió en su relación con Josué, tolerando incluso las agresiones que él ejercía. Por eso decidió cortar toda relación entre Rosalba y Dianita. Afirma que pedir dinero es justo, porque considera que la responsabilidad continúa, aunque ya recibe más de cinco mil pesos mensuales, ella busca una cantidad mayor para la fiesta de la niña, pues ese mismo día planea casarse.